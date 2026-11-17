Un maxi investimento da quasi 17 milioni di euro per trasformare il volto di un intero quartiere popolare, raddoppiando gli obiettivi iniziali e salvando un’opera che rischiava di arenarsi tra intoppi burocratici e scadenze strette.

È stato inaugurato nella giornata di ieri – lunedì 16 novembre- a Civitavecchia il PINQuA di San Liborio, il grande progetto di rigenerazione urbana curato dall’Ater del comprensorio, presentato alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del commissario straordinario Massimiliano Fasoli.

Finanziato nell’ambito del Pnrr con 16.992.022,80 euro, l’intervento ha interessato sei complessi residenziali compresi tra via Francesco Navone e via Padre Giovan Battista Labat, restituendo nuova vita a 150 alloggi e a oltre 11.000 metri quadrati di aree esterne.

Dalla rimodulazione del progetto al taglio delle bollette fino a 400 euro

Il traguardo odierno arriva al termine di una complessa opera di revisione: il piano originario risalente al 2021 presentava infatti criticità tecniche, urbanistiche e amministrative che, sommate ai rigidi tempi del Pnrr, ne mettevano a rischio la realizzazione. La nuova governance dell’Ater ha così operato una profonda rimodulazione — approvata dai ministeri competenti — capace di far saltare il vecchio limite di 70 alloggi per portarli a quota 150, con cantieri partiti nel marzo 2025.

I lavori hanno compreso la posa di cappotti termici, l’installazione di nuovi infissi e caldaie a condensazione, la riqualificazione di ingressi e vani scala, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione di parcheggi, marciapiedi e spazi verdi.

Sul fronte energetico gli edifici hanno guadagnato in media tre classi, garantendo un risparmio stimato di 444,56 MWh di energia primaria all’anno e un alleggerimento delle bollette fino a 400 euro annui per ogni famiglia.

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