Civitavecchia, inaugurato il PINQuA di San Liborio: 150 alloggi riqualificati, aree verdi e bollette più leggere fino a 400 euro
Presenti il presidente della Regione Francesco Rocca e il commissario dell'Ater Massimiliano Fasoli per il maxi intervento da quasi 17 milioni di fondi Pnrr
Un maxi investimento da quasi 17 milioni di euro per trasformare il volto di un intero quartiere popolare, raddoppiando gli obiettivi iniziali e salvando un’opera che rischiava di arenarsi tra intoppi burocratici e scadenze strette.
È stato inaugurato nella giornata di ieri – lunedì 16 novembre- a Civitavecchia il PINQuA di San Liborio, il grande progetto di rigenerazione urbana curato dall’Ater del comprensorio, presentato alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del commissario straordinario Massimiliano Fasoli.
Finanziato nell’ambito del Pnrr con 16.992.022,80 euro, l’intervento ha interessato sei complessi residenziali compresi tra via Francesco Navone e via Padre Giovan Battista Labat, restituendo nuova vita a 150 alloggi e a oltre 11.000 metri quadrati di aree esterne.
Dalla rimodulazione del progetto al taglio delle bollette fino a 400 euro
Il traguardo odierno arriva al termine di una complessa opera di revisione: il piano originario risalente al 2021 presentava infatti criticità tecniche, urbanistiche e amministrative che, sommate ai rigidi tempi del Pnrr, ne mettevano a rischio la realizzazione. La nuova governance dell’Ater ha così operato una profonda rimodulazione — approvata dai ministeri competenti — capace di far saltare il vecchio limite di 70 alloggi per portarli a quota 150, con cantieri partiti nel marzo 2025.
I lavori hanno compreso la posa di cappotti termici, l’installazione di nuovi infissi e caldaie a condensazione, la riqualificazione di ingressi e vani scala, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione di parcheggi, marciapiedi e spazi verdi.
Sul fronte energetico gli edifici hanno guadagnato in media tre classi, garantendo un risparmio stimato di 444,56 MWh di energia primaria all’anno e un alleggerimento delle bollette fino a 400 euro annui per ogni famiglia.
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