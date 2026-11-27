Il Questore della provincia di Roma ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno per un anno nel Comune di Civitavecchia nei confronti dell’influencer Simone Carabella, molto attivo sulle principali piattaforme social.

Il provvedimento preventivo, adottato all’esito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, trae origine da un episodio avvenuto lo scorso ottobre all’interno di un centro di preghiera islamico della cittadina tirrenica: secondo gli accertamenti, Carabella sarebbe entrato nel luogo di culto con atteggiamento derisorio e provocatorio, consumando prodotti alimentari di origine suina (mortadella) fino a causare l’interruzione del raccoglimento religioso e prospettando ai presenti l’eventualità di tornare nei giorni successivi per replicare la stessa azione.

La pubblicazione sui social network e gli accertamenti della Digos su casi simili nel territorio romano

L’episodio era stato inoltre ripreso in diretta e pubblicato sui social network dallo stesso influencer, che in un passaggio aveva oscurato il volto di uno dei fedeli sovrapponendovi un’immagine suina per accentuare il carattere provocatorio contro la fede musulmana.

Quanto ricostruito e formalizzato nel decreto questorile è stato segnalato all’autorità giudiziaria al termine delle verifiche eseguite dalla Digos della Questura di Roma, attualmente impegnata ad esaminare ulteriori episodi analoghi registrati nell’area provinciale.

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