Un nascondiglio degno di un film di spionaggio, con tanto di congegno elettromeccanico a combinazione e comando elettrico mimetizzato, scoperto nel bagagliaio di un’auto sbarcata dall’estero al porto di Civitavecchia.

È il colpo messo a segno dai Finanzieri del Gruppo di Civitavecchia, coordinati dal Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato in flagranza due corrieri con quasi 17 chili di cocaina ad alta purezza.

Decisiva l’attività di analisi di rischio e il fiuto del cane antidroga Frida, che ha puntato la parte posteriore del veicolo; nei locali di retrovalico, insieme ai funzionari delle Dogane e dei Monopoli, i militari hanno poi scardinato il vano stagno.

134 mila dosi e 5 milioni di incasso stimato: i due fermati finiscono in carcere

Dentro il compartimento c’erano 15 panetti di stupefacente che, una volta tagliati, avrebbero immesso sul mercato oltre 134 mila dosi per un giro d’affari stimato in circa 5 milioni di euro. I due autisti sono stati arrestati in concorso per traffico internazionale aggravato dall’ingente quantità e portati nel carcere di Civitavecchia.

Un sequestro pesante non solo per l’allarme sanitario e la criminalità di strada legati allo spaccio, ma anche per i flussi di denaro occulto che alimentano il potere economico delle cosche a danno della legalità e delle imprese pulite.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza