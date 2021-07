Clamoroso a Tor Tre Teste: quartiere assediato da mezzi Ama

Quante cariche di cavalleria sono entrate nella leggenda: tra vittorie schiaccianti e disfatte. L’ultima che non rimarrà nella storia, ma resterà famosa… l’abbiamo avuta nel quartiere di Tor Tre Teste.

Alle 6,30 del 22 luglio 2021, una colonna di uomini e mezzi della AMA è scesa in campo per ripulire Tor Tre Teste nuova: cassonetti, buste per terra, scopare, raschiare, insaponare, disinfettare strade e marciapiedi, sotto marciapiedi, autobotte che spruzzava acqua a volontà, idropulitrici, autoscope, autoaspiraimmondizia, furgoncino bianco con i capetti che davano ordini e disposizioni.

Alle 11 (clamoroso a Tor Tre Teste!) la cavalleria AMA era ancora al lavoro, tra via Tovaglieri e largo Cevasco.

Poi abbiamo capito. Tutta questa frenesia igienica era stata ordinata per accogliere le autorità varie che avrebbero partecipato al concerto del 22 luglio 2021 della Banda della Pulizia (pardon!) Polizia di Roma Capitale. Tutti gli operatori ecologici erano stati convocati perché alle 19 era previsto l’arrivo della Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Foto.

Poi alle 16 circa, colpo di scena arriva la locandina: concerto al Teatro Alessandrino, nel Parco Palatucci, è stato annullato.

Onestamente ci dispiace per la musica, per i vigili… e per l’operazione decoro una tantum, ma il quartiere pulito era da tanto tempo che non lo vedevamo e siamo comunque soddisfatti.

Ma come tutti i lavori fatti per forza e senza volontà succede a volte che vengono fatti male.

Come diceva il mio amico fattorino della DHL: se lavori con passione, non lavori!!

La cavalleria AMA con i macchinari è arrivata però sino ai sottomarciapiedi, ma il fante/stradino con la roncola purtroppo l’hanno lasciato al deposito e l’erbaccia è pervicacemente ancora lì.

Guardate le foto e i marciapiedi nel perimetro della Chiesa di Dio Padre Misericordioso, ma i marciapiedi non sono di competenza municipale?

Mai disperare.

Forse al prossimo annuncio di una visita della nostra sindaca… scenderà anche il fante/stradino. Sempreché non sia stato definitivamente congedato.