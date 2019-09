Clamoroso in via Carpineto a Centocelle

Voragini a ripetizione, buche e degrado ovunque specialmente a Centocelle, sono ormai fatti ricorrenti e spesso con soluzioni possibili in tempi rapidi ma che invece finiscono nel Guinness dei primati delle lungaggini.

Ma quanto è accaduto oggi in via Carpineto o è imputabile ad una “sfiga“ pazzesca o chiama in causa la mancanza di controlli da parte di chi fa le commesse, dei tecnici Municipali se sono opere del Comune e/o ad imprese private appaltanti con personale poco qualificato.

Mai diciamo mai, avevamo visto il rifacimento di una strada su cui una società di servizi, in questo caso Acea Spa, abbia terminato il lavoro di rifacimento della rete Elettrica e, a poco più di tre ore dal rifacimento totale del tappetino stradale, … incredibile ma vero, ecco che arriva un’altra Società di Pubblici Servizi (Italgas) che magari per un problema serio (e con il Metano lo è sempre)… mette in campo i suoi operai armati di pala e martello pneumatico e riapre tutto.

E domani si ricomincia. Ma niente niente, qualcuno ha fatto il malocchio al presidente Boccuzzi & C.?