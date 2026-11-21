Il carcere duro scatta per Michele Senese, figura che gli inquirenti collocano al vertice della cupola mafiosa della Capitale. Il decreto di applicazione del regime di cui all’articolo 41 bis gli è stato notificato nella serata di – venerdì 20 novembre– presso l’istituto penitenziario di Catanzaro.

A tutelare gli interessi del boss è l’avvocato Dario Vannetiello, iscritto al Foro di Napoli, lo stesso difensore che nel processo romano «Affari di famiglia» era riuscito a ottenere davanti alla Suprema Corte l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa a carico di Senese, ritenuto dalla Procura il mandante dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik.

Nella storia giudiziaria romana di Senese pesa in modo particolare il processo per l’assassinio di Giuseppe Carlino, boss della Marranella ucciso a Torvaianica il 10 settembre 2001.

Dopo un percorso durato più di quindici anni nelle aule di giustizia, Senese e l’altro imputato Domenico Pagnozzi erano riusciti a far cadere la condanna all’ergastolo stabilita in primo grado, ottenendo una pena ridotta a trent’anni di reclusione grazie all’esclusione dell’aggravante mafiosa.

In quel medesimo filone processuale venne inoltre assolto uno dei due esecutori materiali, Clemente Fiore — difeso anch’egli dal penalista Vannetiello — che nel primo giudizio era stato condannato a trent’anni.

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