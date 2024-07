Cliente derubata all’Esquilino: titolare del ristorante ferma il ladro

Un gesto di coraggio ha animato le strade dell’Esquilino. Un titolare di ristorante, allertato dalle grida di una cliente derubata, non ha esitato un istante a inseguire il ladro e a riportarlo indietro.

La vicenda, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del locale. Tutto è iniziato quando un uomo ha strappato la borsa a una donna seduta ai tavolini all’aperto.

La vittima, terrorizzata, ha gridato “A ladro, a ladro!” e ha chiesto aiuto al titolare del ristorante.

Senza pensarci due volte, l’uomo si è lanciato all’inseguimento del ladro, raggiungendolo pochi metri più in là in via Vicenza.

Dopo una breve colluttazione, è riuscito a bloccarlo e a riportarlo nel suo locale, dove lo ha tenuto in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XI distretto Esposizione, che hanno arrestato il ladro, un 49enne di nazionalità peruviana, con l’accusa di furto aggravato. La borsa è stata restituita alla legittima proprietaria.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙