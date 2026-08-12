Cocaina al ristorante, chat con auto-distruzione e donne in tacco dodici: così la banda del Portuense gestiva il narco-affare

Tra una portata e l’altra, mentre gli avventori pranzavano ignari di ciò che accadeva a pochi centimetri dal loro tavolo, i vertici dell’organizzazione criminale decidevano le sorti del narcotraffico romano.

Accadeva in diversi locali pubblici della Capitale, e in particolare all’interno di un noto ristorante nel quartiere Portuense, trasformato dai boss in un vero e proprio quartier generale.

Era lì che si stringevano gli accordi, si accoglievano i corrieri e si pianificavano le consegne di sostanze stupefacenti per decine di migliaia di euro.

E sempre lì, senza troppi riguardi per l’ambiente circostante, i capi del gruppo eseguivano la prova del prodotto, assaggiando la cocaina per valutarne la purezza prima di dare il definitivo via libera all’acquisto.

A mandare avanti la macchina organizzativa e ad assicurarne la continuità operativa erano soprattutto le donne della consorteria: mogli, fidanzate e parenti strette degli indagati.

Sfruttando la loro apparenza del tutto insospettabile e la minore probabilità di finire nel mirino delle forze dell’ordine, si occupavano dei compiti più delicati e rischiosi.

Spostandosi a piedi o in macchina, trasportavano zaini carichi di cocaina fino al cuore del centro storico di Roma. Oltre al trasporto della merce, gestivano la contabilità sommersa, custodivano enormi somme di denaro contante nelle proprie abitazioni e mantenevano vivi i contatti con i familiari reclusi in carcere.

Per difendersi dalle intercettazioni e dai controlli degli investigatori, il gruppo aveva anche aggiornato le proprie tecniche di comunicazione.

Abbandonati i vecchi telefoni criptati, i trafficanti si erano spostati su moderne applicazioni di messaggistica istantanea come Signal e Telegram. Attraverso questi canali venivano scambiate le coordinate GPS per le consegne, insieme alle foto dei panetti di droga e delle mazzette di contanti.

Il tutto protetto da una misura di sicurezza ferrea: l’impostazione automatica dell’autodistruzione dei messaggi a soli cinque minuti dall’invio, pensata per cancellare qualsiasi memoria digitale nei telefoni.

Nonostante le precauzioni telematiche, le cimici piazzate dai Carabinieri a bordo delle vetture dell’organizzazione hanno catturato in presa diretta le mosse e le reazioni disperate dei trafficanti.

In un’occasione, uno dei capibanda si trovava in auto intento a contare le banconote per un imminente acquisto quando ha assistito dal vivo al blitz dei militari ai danni del suo fornitore, riuscendo a svanire a tutta velocità tra le traverse della zona.

Poco dopo, le microspie lo hanno registrato mentre piangeva sconfortato al fianco della moglie, sfogando la rabbia per il sequestro di un carico di cocaina del valore di cinquantamila euro.

Il volume d’affari mosso dalla consorteria era imponente, sostenuto dal commercio di partite ad altissima redditività. Oltre ai ingenti flussi di cocaina, la banda inondava il mercato della Capitale con una pregiata variante di hashish denominata “Mousse”.

Il traffico di questo specifico derivato avveniva su larga scala, tanto da saturare i palazzi residenziali usati come stoccaggio temporaneo.

Proprio le intercettazioni ambientali hanno registrato il panico dei narcos di fronte al forte odore emanato dalla sostanza: le esalazioni, rimaste intrappolate negli androni e negli ascensori durante lo scarico dei colli, rischiavano a ogni blitz di insospettire i condomini o attirare le gazzelle di pattuglia.

Un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che ha infine squarciato il velo su una rete capace di movimentare un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro.

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