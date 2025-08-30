Cocaina, hashish e shaboo: i Carabinieri smantellano una rete di spaccio

Sette persone in manette e decine di dosi di stupefacenti finite sotto sequestro. È il bilancio delle ultime ore di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica, che hanno messo a segno una nuova offensiva contro lo spaccio in città e in provincia.

Gli arresti a Trastevere e Trionfale

In via di Bravetta, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno fermato un 19enne albanese: nascosti dietro il volante della sua auto, sei involucri di cocaina e 370 euro in contanti.

Poco dopo, in via Gustavo Modena, è stato arrestato un 23enne tunisino con cocaina, hashish e la stessa cifra in contanti, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

Sempre nella capitale, in via Cesare Lombroso, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno sorpreso un 51enne filippino con 5 grammi di shaboo e 150 euro.

Sequestri a Ottavia e Torre Maura

Un 21enne romano è finito in manette a Ottavia con due panetti di hashish, per un peso di 159 grammi. A Torre Maura, invece, i militari hanno fermato un 23enne romano che nascondeva 8 dosi di hashish e 150 euro. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di altri due panetti di droga, per un totale di oltre 100 grammi.

Blitz a Tor Bella Monaca e Frascati

Non meno incisiva l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Frascati. In via Casilina, un 20enne albanese a bordo di un’auto a noleggio è stato trovato con cocaina, hashish e denaro contante. Poco dopo, a Tor Bella Monaca, un 49enne italiano è stato arrestato con 121 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Tutti convalidati gli arresti

Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

