Cocaina rosa, crack ed eroina: maxi operazione antidroga a Roma nel weekend di Ferragosto

Non si è fermata nemmeno a Ferragosto la lotta dei Carabinieri allo spaccio di droga a Roma.

In una sola settimana, grazie a un’operazione capillare coordinata dalla Procura della Repubblica, i militari del Comando Provinciale hanno arrestato 9 persone e sequestrato centinaia di dosi di stupefacenti: crack, cocaina, hashish e persino cocaina rosa, oltre a più di 17 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il primo intervento è scattato al Quadraro, dove i Carabinieri hanno fermato due giovani cittadini cileni che percorrevano via dei Levii contromano a bordo di un’auto.

La manovra azzardata ha attirato l’attenzione dei militari che, durante il controllo, hanno trovato cocaina, marijuana e cocaina rosa già suddivise in dosi. La perquisizione a casa dei due ha fatto emergere ulteriore droga e quasi mille euro in contanti.

In piazza della Repubblica, invece, un 23enne romano è stato sorpreso a girarsi intorno con fare sospetto. Addosso e nella sua auto aveva hashish, mentre a casa i Carabinieri hanno trovato altre dosi pronte per la vendita e 760 euro in banconote.

Sempre a Ferragosto, al Tuscolano, un 26enne italiano è stato fermato in via Arco di Travertino con 12 grammi di cocaina e 800 euro in tasca.

Poche ore dopo, a viale Barendson, i militari hanno scovato nascosta tra i cespugli una busta con quasi 200 grammi di marijuana, subito sequestrata.

Il maxi blitz ha poi toccato anche le zone più delicate della periferia est: Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Qui, in una serie di controlli tra via Rocca Cencia, via Prenestina e via Quaglia, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato sette persone, trovate con dosi di cocaina, crack ed eroina. In tasca avevano complessivamente quasi 15 mila euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

