Cognome paterno: Leobruni – Pelliccia, Municipio IV: Da Consulta scelta di civiltà

La Corte Costituzionale ha stabilito che sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. È “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Con questo verdetto la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. I giudici avevano già sentenziato in passato che il sistema del cognome paterno ai figli è un “retaggio di concezione patriarcale”.

“Oggi, 27 aprile 2022 – così in una nota congiunta L’Assessora alle Pari Opportunità Annarita Leobruni e la Presidente della Commissione Pari Opportunità Sarah Pelliccia Municipio Roma IV – la Corte Costituzionale dà la possibilità alle donne italiane di conquistare un diritto storico, negato fino ad ora dall’articolo 262 del Codice Civile, ovvero di poter dare ai propri figli il proprio cognome, cessa infatti la possibilità di attribuire automaticamente a bambine e bambini il solo cognome paterno. Questa è una scelta storica ed attesa, di adeguamento ai tempi moderni ma sopratutto pone fine ad una reale discriminazione”.

.