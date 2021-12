Colle Oppio, avviato il cantiere per riqualificazione area giochi

Inaugurato questa mattina il cantiere per la riqualificazione dell’area giochi che si trova all’interno del Parco di Colle Oppio. L’obiettivo è quello di realizzare un luogo accogliente per tutti i bambini, attraverso un progetto finanziato dal Dipartimento Ambiente che prevede, oltre alla manutenzione delle strutture esistenti – il castello a 4 torri e lo scivolo per i bambini più piccoli – l’integrazione con altre nuove attrezzature che permettano l’ampliamento della fruizione da parte di quanti più bambini possibile, grazie alle loro specifiche caratteristiche di inclusività.

La pavimentazione dell’intera area, circa 250 mq, sarà realizzata in gomma colata colorata, gettata su un sottofondo stabilizzato, per aumentare il livello di sicurezza dei bambini nella fruizione dei giochi, e sarà anche costruita una recinzione perimetrale in legno di pino silvestre trattato in autoclave.

“La riqualificazione di questa area giochi – la prima di una serie di interventi analoghi programmati dal Dipartimento Ambiente in varie zone della città – risponde ad una esigenza rappresentata da tempo dai residenti” commenta l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, presente all’inaugurazione del cantiere. “Sono lieta perciò di poter annunciare oggi l’avvio degli interventi, che nel giro di qualche settimana potranno renderla pienamente fruibile ai bambini del quartiere e a tutte le famiglie che frequentano il Parco nei fine settimana. Nella prospettiva di garantire a quest’area la totale accessibilità, verranno fornite attrezzature in grado di stimolare attività e multi-sensorialità grazie a percorsi e pannelli specifici, attrezzature musicali che permettano l’interazione e la comunicazione dei bambini con diverse provenienze culturali e linguistiche, oltre ad altalene con sedute che ne consentono l’utilizzo anche ai bambini con disabilità motorie e visive”.