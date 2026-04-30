Colle Oppio e Celio, blitz dei Carabinieri: tre arresti e due denunce nei controlli ad alto impatto

Un’operazione ad “alto impatto” dei Carabinieri ha interessato nelle ultime ore il cuore storico della Capitale, tra il Parco del Colle Oppio e il rione Celio, con un bilancio di tre arresti e due denunce.

Un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, e finalizzato al contrasto dei reati predatori e del degrado urbano.

Il dispositivo messo in campo dai militari della Compagnia Roma Piazza Dante ha consentito di presidiare un’area particolarmente sensibile, sia per la presenza di flussi turistici che per le criticità legate alla microcriminalità e all’occupazione irregolare degli spazi pubblici.

Nel corso dei controlli, due uomini — un cittadino ucraino di 46 anni e uno georgiano di 42 — sono stati arrestati in flagranza dopo aver sottratto con destrezza il portafoglio a un anziano romano di 74 anni. La refurtiva, contenente denaro contante e carte di pagamento, è stata recuperata e restituita alla vittima.

In un altro intervento, questa volta in via Gioberti, i Carabinieri hanno denunciato un 29enne di origine indiana sorpreso all’interno di un esercizio commerciale mentre cercava di allontanarsi con capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 120 euro. Anche in questo caso la merce è stata recuperata e restituita al negozio.

Un’ulteriore operazione si è svolta in via delle Terme di Traiano, dove una segnalazione al 112 ha permesso di rintracciare una bicicletta elettrica rubata, dotata di sistema di geolocalizzazione.

Il mezzo era stato localizzato all’interno di un furgone parcheggiato in zona. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione del proprietario del veicolo, un cittadino romeno di 47 anni, successivamente denunciato per ricettazione. La bicicletta è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Nel corso delle verifiche, i militari della Stazione Roma Casal Bertone hanno inoltre arrestato un 62enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. L’uomo è stato ricondotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’attività di controllo ha interessato anche il Parco del Colle Oppio, dove è stato disposto l’allontanamento di un 26enne di nazionalità tunisina che arrecava disturbo ai passanti.

L’intervento ha consentito al personale AMA di operare in sicurezza per la rimozione di circa 250 chilogrammi di rifiuti accumulati in giacigli di fortuna all’interno dell’area verde.

Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 239 persone e controllati 71 veicoli, in un’azione che rientra nel più ampio piano di rafforzamento della sicurezza nelle aree centrali e archeologiche della città.

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