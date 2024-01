Colleferro: In auto con 20 panetti di hashish, arrestati due studenti

I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno bloccato alcuni ragazzi, di diciannove e venti anni studenti della provincia di Roma, con l’accusa di spaccio. L’ accaduto nei giorni scorsi durante un controllo nei pressi dell’uscita dell’Autostrada A1 di Colleferro, quando due ragazzi di 19 o 20 anni sono stati visti scappare a tutto gas oltrepassando il posto di blocco di una gazzella dei carabinieri che avevano intimato loro di fermarsi, speronando la loro auto e fuggendo.

A quel punto i due teenager hanno cercato di scappare a piedi ma i carabinieri li hanno raggiunti e bloccati.

Subito dopo, nella loro auto, i militari dell’Arma hanno trovato circa 2 chili di droga confezionata in 20 panetti di hashish dal peso di 2 chili, messi sotto a un sedile dal lato del passeggero.

Immediato è scattato per loro l’arresto e la confisca della droga, pronta per essere analizzata in laboratorio, mentre la coppia di ventenni è stata portata al carcere di Velletri in attesa della convalida del loro arresto.