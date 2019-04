Colli Aniene campione provinciale Uisp

Grande successo per il settore pattinaggio a rotelle della società di Colli Aniene che si allena presso il Centro Sacro Cuore di via Bardanzellu 83.

Il 14 aprile 2019 si sono proclamate Campionesse Provinciali per la categoria Livelli Uisp, Federica Girardi e Federica Pasculli, rispettivamente nel 2° Livello Debuttanti B e nel 1° Livello Professional C, mentre sempre per la categoria 2° Livello Debuttanti medaglia di bronzo a Elisa Zilli e quarto posto ad Alice Di Nicola.

La dirigenza del CSI e l’allenatrice Federale Marina Gargiulo sono molto soddisfatti del lavoro portato avanti con dedizione, passione, gioia ma anche con tanto sacrificio.

“Per l’interpretazione e la coreografia dei nostri programmi tecnici, le votazione sono state molto alte anche con punte di 8,5 decimi, punteggio non sempre facile da raggiungere in questa categoria, dove la parte espressiva gioca un ruolo importante”.

La competizione si è svolta presso l’impianto sportivo del Divino Amore che ha visto in questa fase la partecipazione di oltre 80 atlete solo della provincia di Roma.

Nel mese di Giugno si disputeranno le fasi Regionali di questo campionato, speriamo che le atlete di Colli Aniene ottengano ancora questi ottimi piazzamenti per poter così accedere, a novembre, ai Campionati Italiani.

Appuntamento per tutto il resto della squadra, composta da più di 60 atleti, il 3 maggio presso la sede del Sacro Cuore per il Brevetto Rotella, mentre l’11 maggio si terrà il primo Trofeo CSI Roma Pattinaggio al Palamunicipio di via Tito, 40 (all’Ostiense).

Il Trofeo vedrà diverse società del Lazio disputare una competizione di sano sport e amicizia, sotto l’occhio attento della giuria FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), e tutti gli atleti partecipanti saranno premiati.

“Vi aspettiamo numerosi – è l’invito di Marina Gargiulo – per sostenere le nostre piccole e grandi pattinatrici e per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di fare una prova gratuita sui pattini”.

M. G.