Domenica 22 novembre alle 18:00 il duo composto da Annamaria Moglioni e Angelo Valeri accompagnerà il pubblico in un itinerario musicale tra tarantelle, classici napoletani, tango e ritmi sudamericani, circondati dalle sculture di Alfiero Nena.

Un viaggio musicale tra culture, epoche e suggestioni sonore, immersi nell’arte scultorea del maestro Alfiero Nena. Domenica 22 novembre alle ore 18:00, gli spazi del “Nuovo Fidia” Museo Nena di via Edoardo D’Onofrio 35 (Colli Aniene) ospiteranno il concerto “Emozioni in viaggio”, che vedrà protagonisti Annamaria Moglioni alla chitarra e Angelo Valeri al clarinetto.

Il programma della serata

Il repertorio pensato dai due musicisti – entrambi legati all’insegnamento presso l’I.C. “Goffredo Petrassi” di Roma e con alle spalle una lunga attività concertistica e cameristica – alternerà momenti solistici a esecuzioni in duo, attraversando geograficamente e stilisticamente diversi mondi musicali:

Solo chitarra (Annamaria Moglioni): Si spazierà dal Valzer venezuelano di J. Cisneros alle atmosfere orientali de Il mattino del Kashmir di G. Signorile, fino al ritmo tradizionale della tarantella La Campagnola di B. Di Ponio.

Solo clarinetto (Angelo Valeri): Il polistrumentista, noto anche per le sue incursioni nel jazz e le collaborazioni con artisti del calibro di Paolo Fresu e Gianluigi Trovesi, proporrà So Low di J. Giuffré e Danza per un Arlecchino grasso dello stesso Trovesi.

In duo: La formazione al completo renderà omaggio alla grande tradizione della canzone classica napoletana (Dicitencello vuje, Te voglio bene assaje, I’ te vurria vasà) per poi approdare alle sonorità calde del Sud America con la Milonga (omaggio a Piazzolla) e Alè Cuba di V. N. Paradiso, passando per l’immortale tango Por una cabeza di Carlos Gardel.

Il luogo: la casa delle sculture di Alfiero Nena

L’appuntamento sarà anche l’occasione per visitare o riscoprire il Museo Nena, nato nel 2020 a Colli Aniene per raccogliere l’eredità dello storico Centro Culturale Fidia di Tiburtino Terzo, fondato nel 1991 dallo scultore Alfiero Nena (1933-2020).

Allievo di Emilio Greco e autore di monumenti presenti in luoghi simbolo come la Basilica di Santa Maria del Popolo e le Sacre Grotte Vaticane, Nena aveva fatto del suo laboratorio un punto di riferimento culturale per il IV Municipio, oggi portato avanti con la stessa passione dall’associazione guidata dal presidente Carmine Di Monaco.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione ai seguenti recapiti:

Email: [email protected]

WhatsApp (solo messaggi): 347 8012813

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza