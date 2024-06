Colli Aniene, FdI Roma:”Proficuo incontro tra sottosegretario Albano e condomini del palazzo andato a fuoco”

“L’incontro svoltosi ieri pomeriggio presso il Ministero delle Finanze fra i residenti nello stabile andato a fuoco a Colli Aniene e il sottosegretario Lucia Albano testimonia l’attenzione del Governo, e in particolare di Fratelli d’Italia, verso le problematiche di questi cittadini che stanno vivendo una situazione di grande disagio”.

É quanto dichiarano il deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, e il consigliere FdI del Municipio IV, Matteo Mariani, presenti all’incontro. Marco Perissa, e il consigliere FdI del Municipio IV, Matteo Mariani, presenti all’incontro.

“Anche se si è trattato di un primo confronto – spiegano Perissa e Mariani – sono state comunque delineate le iniziative da intraprendere per far sì che i condomini dello stabile di via Edoardo D’Onofrio possano guardate al futuro con maggiore fiducia.

Ringraziamo il sottosegretario Albano per la sensibilità dimostrata e per gli impegni presi, mentre ai residenti di Colli Aniene esprimiamo, ancora una volta, la nostra vicinanza e solidarietà”.

