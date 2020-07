Colli Aniene. I problemi degli edifici scolastici hanno radici lontane

La domanda che mi pongo ogni volta che si propone un vecchio o un nuovo problema in un edificio scolastico del nostro quartiere è: “Chi governa questa città ignora realmente i rischi che corrono i bambini ogni volta che entrano in una scuola?”.

Sono circa dieci anni che seguo i problemi degli edifici scolastici di Colli Aniene e vi posso assicurare che ben poco è stato fatto per rendere più sicure le scuole del territorio e i problemi che c’erano nel 2010 sono pressappoco identici a quelli attuali e in, certi casi, con sprechi di risorse che potevano essere impiegate meglio.

Chi pensa che stiamo esagerando può leggersi il dossier che abbiamo realizzato nel 2013 “Apprendere in sicurezza” e paragonarlo con la situazione attuale.

Vi voglio portare qualche esempio tra quelli più eclatanti: sapete che la maggior parte delle scuole del territorio soffrono di infiltrazioni di acqua dal tetto perché non viene eseguita la pulizia e la manutenzione dei tubi di scarico di discesa delle acque? Quello che forse non sapete è che quella operazione è prevista e pagata nel contratto delle ditte che svolgono pulizie nelle scuole ma non viene eseguita perché i terrazzi non sono a norma con la sicurezza degli operatori, ossia non sono previsti dispositivi a protezione degli addetti. Allora sapete che cosa accade? Quando viene rifatta completamente la copertura di un terrazzo il costruttore fornisce una garanzia di dieci anni ma, nel caso di una scuola, se si hanno nuove infiltrazioni d’acqua a distanza di 3 o 4 anni (come nel caso della scuola materna Mary Poppins di via Massini) questa garanzia non viene applicata perché non è stata eseguita correttamente la manutenzione dei canali di scolo. Non ci credete? Leggetevi qualche risoluzione dei consigli dei Municipi tra gli anni 2011 e 2013 che chiedevano ai Presidenti di intervenire in merito, cosa che non è stata mai fatta.

Se qualcuno, oltretutto, pensasse che quanto descritto nel nostro dossier è sconosciuto al mondo politico si tranquillizzi, perché insieme a loro abbiamo fatto tanti sopralluoghi nelle scuole, ottenendo solo vaghe promesse a cui non sono seguiti i fatti.

E’ un decennio che mi sto battendo per il rifacimento dei profili e delle pareti esterne della scuola elementare Balabanoff e per la materna Franceschini. Per il primo caso arrivarono una parte di fondi, circa tre anni fa, che si sono rivelati del tutto insufficienti per completare il lavoro necessario e tutt’ora, detta scuola, presenta vistose crepe con ferri scoperti per lo più trattati con materiale antiruggine. Nel caso della materna Franceschini la situazione è ancora peggiore perché i ferri scoperti non sono neanche stati trattati e la ruggine sta facendo il suo lavoro di corrosione.

In qualsiasi altra nazione europea, sono certo, che i responsabili sarebbero intervenuti immediatamente per eseguire i lavori necessari o quantomeno chiudere la scuola se mette a rischio i bambini e il personale docente.

Potremmo parlare di altro come dei tanti alberi caduti all’interno dei giardini delle scuole, o di una certa scuola che da tre anni ha l’impianto di riscaldamento guasto. Ma di questo e di altro ne parleremo più avanti.

Ora la questione più importante è mettere le scuole in grado di osservare le normative in tema di distanziamento sociale in vista del nuovo anno scolastico. Roma ha bisogno di edifici scolastici sicuri e spaziosi per ospitare i nostri ragazzi. Credo che su questa affermazione possiamo essere tutti d’accordo.

Antonio Barcella