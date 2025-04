Colli Aniene: inaugurata la panchina ParlAscolta e una mostra in viale Ettore Franceschini

Il progetto della Rete di Imprese di Colli Aniene/Tiburtino III, per riqualificare l’area intorno al Monumento alla Natura in viale Franceschini, ha preso il via ufficialmente sabato 5 aprile 2025, in una assolata mattinata primaverile, con l’inugurazione della Mostra permanente sul Quartiere e della panchina ParlAscolta.

Il progetto che la Rete di Imprese sta realizzando, con il contributo della Regione Lazio e il lavoro istituzionale del IV Municipio, vuole creare, intorno al monumento dedicato all’Uomo e alla Natura, uno spazio che possa accogliere gli abitanti del quartiere in ogni momento della giornata, trasformandosi da sentiero di passaggio in un luogo unico e significativo che conferisca alla zona il giusto riconoscimento.

La mostra permanente

Gli 11 pannelli bifacciali in legno di castagno della mostra permanente su Colli Aniene e il territorio sono ora lì per ricordarne la storia, le vie di comunicazione principali ed i luoghi di interesse. Il retro dei pannelli sono incentrati sulla cronistoria della nascita del quartiere. La mostra è stata curata dall’associazione Il Foro, per la parte sulla nascita del quartiere, e dall’archeologo Carmelo Calci, per la parte archeologica e storica del territorio.

In seguito la struttura potrà anche ospitare mostre temporanee di arte o di cultura del e per il territorio.

«In questo spazio – ha dichiarato Claudio Polito, presidente della Rete di Imprese – si celebra il viaggio dell’essere umano dalla materia alla cultura, passando attraverso il dialogo e l’empatia. Si vuole creare un’esperienza di incontro e di scoperta, che consenta di apprezzare la complessità e la bellezza dell’essere umano.»

La panchina ParlAscolta

Oltre alla mostra il progetto ha come elemento centrale la panchina ParlAscolta, concepita per chi desidera parlare e farsi ascoltare ma, soprattutto, per sperimentare l’importanza dell’ascolto e favorire un processo di empatia consapevole. L’uso della panchina prevede di rispettare alcune regole (per conescerle leggi in fondo all’articolo).

La panchina è un dispositivo urbano ideato da Giuseppe Casalini e progettato dallo Studio Algoritmo. Quello di Colli Aniene è l’undicesimo di 99 (tutti portano il nome di una donna) ed è dedicato a Caterina Martinelli, uccisa a Tiburtino III durante seconda guerra mondiale.

La panchina Parlascolta è stata inaugurata alla presenza dell’ideatore Giuseppe Casalini, del presidente della Rete di Imprese di Colli Aniene/Tiburtino III Claudio Polito, dell’archeologo Carmelo Calci, del Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti accompagnato da assessori, consiglieri e dal direttore Rodolfo Gaudio. Presenti molti personaggi che hanno contribuito alla creazione e sviluppo del quartiere, tanti residenti, la Banda Musicale Arturo Toscanini di Settecamini, coordinata dal Maestro Carlo Calcagnini, che ha accompagnato l’evento.

La sociologa Virginia Vandini ha parlato del valore dell’ascolto generativo. Isabella Lops ha interpretato il monologo Il coraggio di Caterina, da lei scritto in cui rievoca i fatti che il 2 maggio 1944 portarono alla sua morte durante l’assalto ai forni del Tiburtino a cui Caterina partecipò per portare una pagnotta di pane ai suoi sei figli.

Giuseppe Casalini ha definito questa panchina come «una sorta di “spazio sacro” tra persone, dove il giudizio è sospeso e dove si celebra l’ascolto dedicato al dialogo consapevole».

La dott.ssa Tiziana De Chiara dell’Associazione La Chiocciolina OdV ha tradotto nella LIS (Lingua Italiana dei Segni) tutti gli interventi dell’evento.

Il resto del progetto di riqualificazione

Questa prima fase del progetto di riqualificazione di quest’area di Colli Aniene sarà seguita da interventi di illuminazione pubblica e dall’installazione di telecamere di sorveglianza per garantire la sicurezza dell’area e dei cittadini. Le riprese delle telecamere copriranno, infatti, non solo la zona riqualificata, ma anche parte dei negozi di viale Ettore Franceschini e i passaggi pedonali limitrofi.

Curiosità

La base su cui poggia il Monumento alla Natura è stata ristrutturata e i vari pezzi di marmo che ora la compongono sono stati posizionati dai presenti a questa bellissima giornata vissuta dai residenti di Colli Aniene.

Il monumento fu realizzato nel 1989 e scolpito in loco da Ugo Croce e dai suoi allievi dell’allora Istituto d’Arte Sacra (oggi Liceo artistico Enzo Rossi) di via del Frantoio a Tiburtino III. Questo fu possibile grazie allo spirito di iniziativa di Luigi Polito ed ora lo stesso spirito, ma del figlio Claudio, ha portato a trasformarlo “da passaggio a luogo di incontro”.

L’accordo per usare Parlascolta

Chi parla occupa la seduta PARLA e racconta le proprie esperienze o i propri pensieri. Chi ascolta occupa la seduta ASCOLTA e si impegna a non interrompere chi parla. Chi ASCOLTA può intervenire solo se invitato da chi PARLA e tornare in SILENZIO su richiesta di quest’ultimo. Chi ASCOLTA è libero di lasciare la panchina in qualsiasi momento senza giudicare o commentare quanto ascoltato. Chi PARLA non può trattenere chi ASCOLTA. Solo chi ASCOLTA può attivare, nel corso di tutto l’incontro, il meccanismo centrale rotante che indica la disponibilità o meno ad ascoltare chi PARLA.

