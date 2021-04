Colli Aniene. Largo alle bambine e ai bambini della Mary Poppins

Dal 20 aprile 2021, per ogni martedì fino a fine anno scolastico, la scuola comunale dell’infanzia Mary Poppins, in via Cesare Massini 44 (Colli Aniene), aderisce alla sperimentazione legata alla campagna nazionale “strade scolastiche”, per la chiusura al traffico e la pedonalizzazione della strada di accesso alla scuola per mettere in sicurezza l’entrata e l’uscita dei bambini.

È un progetto che riguarda almeno 17 istituti della Capitale. Obiettivo è realizzare aree delimitate e sicure intorno alle scuole, così da consentire a tutti di raggiungerle anche a piedi o in bicicletta, riducendo allo stesso tempo l’inquinamento nei pressi degli istituti. L’intervento prevede la pedonalizzazione temporanea del tratto di strada in prossimità dell’ingresso della scuola interessata almeno una volta a settimana, durante l’orario di entrata e uscita degli studenti. Sul portale di Roma Mobilità i giorni e gli orari dei divieti temporanei di transito, concordati con le scuole, man mano che vengono stabiliti. Il progetto rientra nelle previsioni del decreto legge n. 76 “Rilancio”, convertito in legge 120/2020, che ha introdotto le “zone scolastiche urbane”. In queste aree saranno comunque consentite la circolazione e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico di linea, del trasporto scolastico e dei veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità.

La Polizia Locale segnalerà con delle transenne la temporanea chiusura della strada di accesso all’edificio scolastico, impedendo il transito alle auto, durante l’orario di entrata e di uscita dei bambini.

Per informazioni sulle date e gli orari della sperimentazione si può consultare il sito romamobilita.it.

Di seguito la locandina dell’iniziativa.

https://www.collianiene.org/2021b/doc/strade_scolastiche.pdf