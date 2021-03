Colli Aniene: nuova gestione rifiuti AMA. Le segnalazioni dei lettori

I lettori continuano ad inviarci immagini relative alla nuova gestione rifiuti AMA attraverso i cassonetti stradali. Tutto già previsto dai residenti ma la municipalizzata ha fatto orecchie da mercante preferendo tornare ad una gestione, certamente più economica per lei, ma che ha riportato il quartiere in un incomprensibile ritorno al passato e che va contro la protezione dell’ambiente.

Ormai è diventato normale vedere secchioni traboccanti di rifiuti e contornati da mini discariche a terra. Evidentemente AMA ha sottovalutato il fenomeno del pendolarismo dei rifiuti alimentato da questo tipo di raccolta.

Basta osservare, nelle ore in cui le strade sono più vuote e nelle vie meno frequentate del quartiere, le vetture che si accostano ai cassonetti e iniziano a gettare qualsiasi tipo di materiale, senza preoccuparsi della differenziazione, o addirittura sversando materiali edili o RAE.

Oltre alla scorrettezza, perché si tratta di un reato ambientale, c’è il fatto che i cassonetti vengono riempiti velocemente a danno dei residenti che non possono sversare il proprio rifiuto nei contenitori adibiti alla raccolta.

Oltretutto, il fenomeno del pendolarismo, non si cura della bellezza e del decoro di questo quartiere e, quindi, questi balordi non hanno alcuna remora ad abbandonare materassi, armadietti ed infissi accanto ai secchioni adibiti alla raccolta. E spariscono in un attimo… motivo per il quale è difficile realizzare un filmato da consegnare alle forze dell’ordine.

C’è poi l’altro fenomeno, quello del rovistaggio, che produce gli stessi risultati di sporco diffuso. Non possiamo inoltre negare che ci possa essere anche qualche nostro vicino di casa che potrebbe comportarsi in maniera analoga, ma lo zozzone abitudinario è più facile da individuare e redarguire. E poi non possiamo proprio credere che chi vive in questo luogo non abbia il piacere di avere un quartiere pulito e più bello.

Le immagini pubblicate sono state realizzate in via Balabanoff da Massimiliano C.