Colli Aniene. Parco Babusci, al via ristrutturazione playground e area verde

Sono partiti ieri, 26 gennaio 2022, a Colli Aniene i lavori di ristrutturazione del Parco Babusci con l’installazione di un playground funzionale.

Il progetto, fortemente voluto dai cittadini che lo hanno presentato al Bilancio Partecipativo di Roma Capitale 2019, prevede il rifacimento completo del parco con l’inserimento di un campo sportivo polifunzionale, una zona bambini, il potenziamento dei percorsi esistenti, dell’illuminazione e degli arredi esistenti.

Il parco Babusci si trova in via Cassiani a Colli Aniene a ridosso della scuola secondaria Tullio De Mauro. Questo parco, nel passato, era conosciuto soprattutto per i suo degrado nonostante il forte impegno dei cittadini per renderlo più confortevole. Tante firme erano state raccolte dai residenti per la sistemazione dell’area e qualche intervento era stato fatto anche nel passato. Poche cose a dire la verità ma ora ci aspettiamo che il playground venga sistemato con tutte le norme di sicurezza previste, onde evitare che qualche ragazzo impegnato nei palleggi sul campo di basket possa andare incontro a qualche brutto infortunio.

Il progetto previsto nel bando non si limiterà al rifacimento del campo polifunzionale ma si estenderà a tutta l’area, compresa la sostituzione delle attrezzature ludiche rovinate e degli arredi.

In poche parole, l’amministrazione capitolina riporterà il parco Babusci alla dignità che forse non ha mai avuto ma il mantenimento successivo dipenderà dai residenti che dovranno tutelarlo soprattutto dal vandalismo che, come abbiamo già visto tante volte, è molto frequente nel quartiere.