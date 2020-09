Colli Aniene. Poche mascherine arrivate nelle scuole

Con un avviso sul sito dell’I.C. Angelica Balabanoff è arrivata la conferma di quello che tutti temevamo: le dotazioni di sicurezza per gli istituti scolastici sono quantomeno insufficienti e dovranno provvedere alle necessità le famiglie (come sempre). Ecco il testo del comunicato presente sul sito della scuola: “Avviso n. 10 – Consegna mascherine dal Commissario Arcuri – Si desidera informare tutta l’utenza che a questo Istituto sono state consegnate nei giorni scorsi 4000 mascherine, che, in base al numero totale del personale docente e del personale ATA (155 unità) e al numero degli alunni 1207, sarà sufficiente appena per 3 giorni. Pertanto si rinnova la comunicazione già inviata in base alla quale è opportuno che ogni alunno/a porti la sua mascherina e ne abbia, chiusa in una bustina, una di riserva. In caso di necessità la scuola provvederà alla consegna di una nuova. Si comunica, infine, che la scuola, al fine di prevenire assembramenti e disagi nei primi giorni di scuola, ha richiesto per le aree esterne l’intervento della Polizia Municipale che, purtroppo, non è stato garantito (in allegato). Si rinnova quindi l’invito a rispettare le indicazioni fornite e ad attenersi a quanto disposto dall’Istituto.”

Del resto era tutto prevedibile. Anche negli anni passati le famiglie si sono fatte carico dei generi principali di consumo, a partire dalla carta igienica, i saponi liquidi e persino le fotocopie. Non sappiamo se in Italia funziona tutto in questo modo ma nelle scuole della capitale è questo lo scenario che si presenta.

Solo pochi giorni fa la ex Presidente del IV Municipio, ora Delegata della Sindaca alle stesse funzioni dopo la sfiducia dell’intero Consiglio del tiburtino, scriveva: “In IV Municipio, come nel resto della città, i nidi e le scuole di ogni ordine e grado apriranno regolarmente come da calendario regionale e con tutte le dotazioni necessarie. I dispositivi saranno disponibili già nei primi giorni di settembre e distribuiti alle strutture, inoltre, è già avviata una procedura per ulteriori forniture in grado di coprire l’intero anno scolastico qualora ce ne fosse necessità.”

Antonio Barcella