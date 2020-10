Colli Aniene. Porta a porta e il mistero di capriole, dietro-front e contro-giravolte

È da questa mattina che gira sulle chat di Colli Aniene un articolo, prelevato dalla Rassegna Stampa del Comune di Roma, che risulterebbe redatto da “Il Messaggero” dal titolo “Colli Aniene, nuova capriola – Il Comune: sì al porta a porta” e l’occhiello precisa “Roma Est, l’assessore Ziantoni blocca il ritorno dei cassonetti”. L’articolo poi esordisce: “AMA non può decidere da sola, il porta a porta resta, altrimenti va a finire che tornano i cassonetti in tutta Roma. (Katia Ziantoni)”.

Ma il mistero si fa più fitto quando si prova ad avere riscontri sull’attendibilità della notizia perché sul sito del primo quotidiano di Roma non se ne trova traccia. Ma quello che è ancora più strano è che nessun giornale abbia ripreso questa notizia così importante che è all’attenzione di un intero quartiere e di altri che sono nella stessa situazione. Se ne deduce che ci possa essere stato un ennesimo ripensamento dopo aver coinvolto il redattore. Nel frattempo l’articolo prelevato dalla Rassegna Stampa del Comune di Roma è finito sulle pagine Facebook anche con commenti politici.

Io prima di reputarlo attendibile e di esprimere la mia opinione in merito attendo dei riscontri veri. Sarei più che felice se la notizia si rivelasse fondata, perché sarebbe una vittoria dei cittadini che si sono mobilitati ed hanno fatto sentire la propria voce sulle pagine social. Il fatto che i nuovi maxi cassonetti non sono stati consegnati sulle strade del quartiere confermerebbe che, quantomeno, si sta valutando la situazione che, comunque, non può essere risolta lasciando i contenitori della raccolta porta a porta al fianco dei marciapiedi. Ci sono poi i diritti dei lavoratori AMA che vanno certamente tutelati ma si può fare attraverso un tavolo di contrattazione senza scelte unilaterali ed imposte. Si devono analizzare bene i problemi veri e superarli magari attraverso qualche opportuna correzione.

Per ora attendiamo sviluppi di cui vi daremo notizia.

Antonio Barcella