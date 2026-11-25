Torneranno a scrosciare le fontane di Largo Loriedo, nel cuore di Colli Aniene. A dare la notizia è l’assessora all’Ambiente del IV Municipio, Federica Desideri, che ha annunciato l’ormai imminente conclusione dei lavori di riqualificazione avviati circa una settimana fa.

L’intervento, dal valore complessivo di 70.000 euro, è promosso dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale ed è nato da una richiesta avanzata dal Municipio nei mesi scorsi, sostenuta anche dal presidente della commissione Ambiente Capitolina, Giammarco Palmieri, ringraziato pubblicamente dall’assessora.

Gli interventi nel dettaglio

Il cantiere punta al completo ripristino sia funzionale che estetico dell’intera area acquatica. Nello specifico, le opere in corso di ultimazione riguardano:

Impianto idraulico: il rinnovamento completo delle pompe e la pulizia con decalcificazione dedicata dei bocchettoni;

Sicurezza ed energia: l’ammodernamento e l’adeguamento dei quadri elettrici dedicati;

Manutenzione dell’acqua: la rifunzionalizzazione dell’addolcitore per garantire una corretta gestione e durata nel tempo;

Nuova luce: la sostituzione di tre fari subacquei per offrire un’illuminazione rinnovata e suggestiva;

Restauro strutturale: l’impermeabilizzazione della fontana sarcofago.

Secondo quanto comunicato dall’assessora Desideri, mancano ormai solo due giorni al termine definitivo delle operazioni, restituendo così ai residenti del quartiere uno spazio urbano curato e pienamente funzionante.

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