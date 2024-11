Colli Aniene, scoperta una base di droga e armi: arrestato un 44enne

Un’operazione condotta dagli agenti del II Distretto Salario-Parioli ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni, residente nella zona di Colli Aniene – Tiburtino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga, ricettazione e possesso illegale di un’arma rubata.

La scoperta dopo un’indagine mirata:

L’operazione è scaturita da un’intensa attività investigativa che aveva portato gli inquirenti a sospettare che l’uomo nascondesse sostanze stupefacenti nella propria abitazione.

Dopo averlo intercettato a bordo della sua auto in via Peroni, gli agenti lo hanno identificato e successivamente hanno eseguito una perquisizione presso il suo domicilio.

Droga, bilancini e un fucile rubato:

Il controllo ha dato esiti allarmanti. All’interno di un armadio nella camera da letto, i poliziotti hanno trovato un vero e proprio arsenale dello spaccio: 11 grammi di eroina, 92 grammi di hashish, 75 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi.

Ma la scoperta più grave è stata un fucile a canna mozza Beretta calibro 12, nascosto nella custodia insieme a 58 cartucce di vario calibro. Successivi accertamenti hanno rivelato che l’arma era stata rubata, aggravando ulteriormente la posizione del 44enne.

Le accuse e la convalida:

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione, detenzione abusiva di arma e relativo munizionamento. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto.

