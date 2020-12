Colli Aniene, via Melandri: continue interruzioni di corrente elettrica

Siamo arrivati alla quarta serata di buio e freddo nel comprensorio di via Melandri e viale Bardanzellu in seguito alla mancanza di energia elettrica negli edifici. I cittadini infuriati stanno inondando il web con messaggi carichi di rabbia e frustrazione. Siamo in pieno inverno e non è affatto piacevole lasciare bambini e anziani a soffrire il freddo perché senza energia elettrica non si possono neppure accendere condizionatori e stufette.

Alcune persone sono rimaste bloccate negli ascensori e perfino l’asilo nido La Mongolfiera Magica è rimasto coinvolto in questi disservizi costringendo i genitori dei piccini a riportarli a casa per le aule ghiacciate.

I residenti denunciano anche i ritardi nella soluzione dei problemi perché, a loro dire, i tecnici sarebbero al corrente che si tratta di un semplice sovraccarico e se la prendono con calma. Che c’entrino o meno i cantieri attivi intorno a questo comprensorio, o si tratti di un semplice guasto di Areti è arrivato il momento che si metta fine a questa sofferenza.

Alcune persone stanno valutando se presentare un esposto ai carabinieri o rivolgersi ad una delle tante organizzazioni che difendono i diritti dei cittadini. Noi più semplicemente ci chiediamo dove sia il Municipio nei momenti che i cittadini hanno più bisogno di sostegno.

Sebbene non ci sia alcuna correlazione, c’è qualcosa che non torna quando si accendono le luminarie sulla tiburtina e contemporaneamente si lasciano al buio e al freddo centinaia di famiglie.

Antonio Barcella