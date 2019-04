Colombo. Controlli straordinari della Polizia di Stato-Polizia Locale-A.S.L.: chiuso un locale

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio la Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale e al personale sanitario dell’A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione “S.I.A.N.”, ha rilevato numerose irregolarità in due esercizi commerciali molto noti e frequentati dalla movida: per questo sono state elevate varie sanzioni amministrative sia ad alcuni titolari di attività che nei confronti di alcuni avventori.

Gli agenti della Polizia Amministrativa del commissariato Colombo e della Questura, dell’VIII gruppo Tintoretto della Polizia Locale e personale sanitario dell’A.S.L. Roma 2, hanno trovato in un bar due lavoratori irregolari che stavano preparando e consegnando drink alcolici agli avventori. Nello stesso esercizio mancavano la cartellonistica relativa ai prezzi, quella sul divieto di fumo e la tabella alcoolemica; inoltre, a causa delle carenze igienico sanitarie e strutturali, il Dipartimento di Prevenzione e Sanità dell’A.S.L. Roma 2 ha disposto l’immediata e temporanea sospensione dell’attività.

Un altro esercizio commerciale lì accanto è stato sanzionato per la vendita di alcolici in vetro dopo le 22 e sei avventori sono stati sanzionati amministrativamente perché stavano consumando alcolici in strada.

Durante un posto di controllo infine, gli agenti del commissariato Colombo e quelli dell’VIII gruppo Tintoretto della Polizia Locale hanno ritirato la patente ad un automobilista per guida in stato di ebbrezza.