Colosseo, blitz della Polizia Locale: fermati finti gladiatori e un saltafila

Nella mattinata di ieri giovedì 23 gennaio, a pochi passi dall’iconico Colosseo, tre persone sono state fermate dalla Polizia Locale di Roma Capitale durante una serie di controlli nell’area circostante l’Anfiteatro Flavio.

L’operazione ha portato a interventi contro attività moleste e illegali, in un luogo simbolo del turismo mondiale.

Gladiatori troppo invadenti

Due uomini italiani, rispettivamente di 44 e 42 anni, travestiti da gladiatori, sono stati sorpresi mentre, armati di corazza e spada, molestavano i turisti seduti ai tavoli di alcuni locali lungo via delle Terme di Tito.

I due cercavano insistentemente di convincere i visitatori a scattare foto ricordo a pagamento con il Colosseo come sfondo.

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico hanno prontamente fermato i due “finti gladiatori”, applicando le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Oltre a una multa amministrativa e all’ordine di allontanamento immediato, i costumi e le attrezzature utilizzate dai due uomini sono stati sequestrati, per impedire la ripetizione di attività illecite.

Saltafila in azione

Poco dopo, un’altra pattuglia è intervenuta nei pressi dell’Anfiteatro Flavio per bloccare un “saltafila”, colto sul fatto mentre chiedeva denaro ai turisti in cambio di presunti favori per accedere rapidamente al monumento.

Anche in questo caso, la Polizia Locale ha applicato una sanzione di 500 euro e ha emesso un ordine di allontanamento, come stabilito dal regolamento comunale.

