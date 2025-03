Colosseo, controlli serrati: fermati un turista con drone e un saltafila abusivo

Duplice intervento della Polizia Locale di Roma Capitale nell’area del Colosseo, dove in poche ore gli agenti del I Gruppo Centro sono stati impegnati in due operazioni per garantire la tutela delle zone di interesse storico e monumentale.

Turista inglese sorpreso a far volare un drone

Il primo episodio ha visto protagonista un turista britannico di 42 anni, sorpreso a far volare un drone nei pressi dell’anfiteatro Flavio, in violazione della normativa vigente. Fermato dagli agenti, l’uomo è stato denunciato per aver fatto decollare il dispositivo in una zona vietata, mentre il drone è stato sequestrato.

Saltafila abusivo tenta la fuga, ma viene bloccato

Poco dopo, sempre nei pressi del Colosseo, i vigili hanno individuato un 41enne albanese intento a svolgere l’attività abusiva di saltafila, cercando di intercettare e indirizzare i turisti senza alcuna autorizzazione. Alla richiesta di identificarsi, l’uomo ha reagito opponendo resistenza e tentando la fuga.

La corsa è durata poco: gli agenti lo hanno bloccato all’altezza della fermata metro Colosseo, nonostante i suoi ripetuti tentativi di sottrarsi ai controlli.

Portato presso gli uffici di via della Greca, il 41enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per circa 500 euro. Inoltre, gli è stato notificato un ordine di allontanamento dall’area archeologica.

Controlli intensificati nella zona monumentale

Tra chi viola le regole del volo dei droni e chi cerca di approfittare dei visitatori con attività abusive, i controlli proseguiranno per garantire sicurezza e decoro nei luoghi simbolo della Capitale.

