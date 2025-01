Colpita con una bottiglia e insultata in Ospedale: ennesimo caso di violenza a Roma

Un altro caso di violenza sulle donne si è consumato ieri sera a Roma, in un’escalation di brutalità che ha lasciato sgomento chi si trovava nel pronto soccorso dell’Aurelia Hospital.

Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della madre, ha aggredito la compagna, picchiandola prima in auto e poi continuando le minacce e le offese anche all’interno dell’ospedale.

L’aggressione in auto e il dramma in ospedale

La donna, arrivata al pronto soccorso con ferite visibili al volto, ha raccontato agli inquirenti che il compagno l’aveva colpita con una bottiglia di vetro mentre erano in auto.

Non contento, l’uomo l’aveva poi accompagnata in ospedale, ma invece di fermarsi, aveva continuato a strattonarla e minacciarla davanti al personale sanitario e agli altri presenti.

Un passato violento

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione dei testimoni, identificando e arrestando il responsabile.

Il 29enne, tossicodipendente, era già sottoposto a misure restrittive per maltrattamenti verso la madre, con obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

La denuncia e le conseguenze

Secondo quanto denunciato dalla donna, l’episodio di ieri non era un caso isolato.

L’uomo si era già reso protagonista di episodi di violenza in passato, ma la brutalità dell’aggressione di ieri ha segnato un punto di rottura.

La vittima, medicata per le ferite riportate, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni, mentre l’uomo è stato portato in caserma e arrestato per lesioni e maltrattamenti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.