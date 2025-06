Colpo di scena in Enasarco: il Tribunale riammette la lista esclusa, slittano le elezioni

A poche ore dal via, le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati Enasarco subiscono uno stop imprevisto. Il Tribunale Civile di Roma ha infatti accolto il ricorso della lista “Enasarco per tutti”, promossa da Fnaap-Confael, che era stata esclusa dalla competizione lo scorso 21 marzo.

Una decisione che ribalta il tavolo e rischia di far slittare le votazioni di ben 60 giorni, il tempo minimo previsto dal regolamento per consentire una campagna elettorale “equa e democratica”. Le elezioni, previste dal 6 al 16 giugno, dovranno ora attendere: il principio di partecipazione, secondo i giudici, è stato violato.

Fino a ieri, l’unica lista ammessa era “Uniti per Crescere”, sostenuta da Luigi Conte, presidente dell’Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari).

Una situazione che aveva sollevato più di un malumore tra addetti ai lavori e osservatori esterni, con il rischio concreto che un intero segmento della categoria rimanesse senza rappresentanza.

“Il Tribunale – spiegano da Fnaap-Confael – ha rilevato l’ingiustificata esclusione della nostra lista e ha stigmatizzato la condotta della Fondazione Enasarco, che ha ignorato le indicazioni dell’organo ministeriale di vigilanza”.

Un atto giudiziario che ha il sapore di una battaglia vinta, come sottolinea Eugenio Danilo Fischetto, Segretario Nazionale di FNAAP-CONFAEL:

“Con questa ordinanza viene ristabilito il principio di legalità e democrazia. La giustizia esiste, anche quando sembra lontana. Nessuno può decidere chi ha diritto di parola e chi no. Abbiamo restituito voce a chi stava per essere messo a tacere”.

Ora la Fondazione Enasarco si trova davanti a un bivio: prendere atto della sentenza e riprogrammare le elezioni, oppure forzare la mano, rischiando ulteriori contenziosi e un danno d’immagine pesante.

Intanto, la lista “Enasarco per tutti” torna ufficialmente in corsa.

