Colto da malore davanti al Colosseo: Carabinieri soccorrono cardiopatico 61enne

Poteva sfociare in una vera e propria tragedia, quanto accaduto stamane Lunedì 5 Febbraio 2024, davanti alla stazione metro Colosseo. Sfortunato protagonista è stato un romano di 61 anni con problemi cardiaci. L’uomo si è accasciato tra i turisti che affollano la zona e tra i primi a soccorrerlo sono stati i carabinieri della compagnia speciale in servizio di vigilanza in zona.

Intervenuti anche due infermieri militari dell’Esercito. Mentre i carabinieri recuperavano un defibrillatore l’uomo ha cominciato a dare segni di ripresa e dopo aver coperto con la giacca di ordinanza, i militari lo hanno fatto riparare nell’auto di servizio in attesa dell’ambulanza che ha trasportato il 61enne al Fatebenefratelli.