Come cambia la scuola post Covid: la parola ai genitori

1. La tecnologia digitale migliora i risultati dell’apprendimento, ma da sola non basta

L’utilizzo della tecnologia digitale mette quasi tutti d’accordo: secondo il 71,6% contribuisce infatti a migliorare l’apprendimento dei ragazzi.

Rispetto all’indagine pre-Covid questo dato perde 5 punti percentuali, aspetto che rispecchia la stanchezza dei genitori provati da quasi 15 mesi – seppur discontinui – di didattica a distanza. Mamme e papà riconoscono il valore del digitale quando utilizzato come integrazione alla didattica guidata dall’insegnante, come strumento per coinvolgere i ragazzi e potenziare l’apprendimento. Attenzione: i genitori sono ben consapevoli che la tecnologia, da sola, non basti: è il 35% dei “tecno-scettici” a segnalare questo limite.

Tra le motivazioni maggiormente espresse dai genitori a favore della didattica digitale (dovendo scegliere una sola opzione) si evidenziano i seguenti aspetti:

a. È complementare alla lezione tradizionale (52,9%)

b. Coinvolge più del libro cartaceo (17,9%)

c. Permette di superare difficoltà specifiche dell’apprendimento (14%)

d. Mantiene alta l’attenzione dei ragazzi (13,4%)

Dopo questa fase emergenziale tutti i genitori, chi più chi meno, hanno sperimentato l’utilizzo di piattaforme digitali, anche molto diverse tra loro, progettate per rispondere a specifiche esigenze degli insegnanti.