“Come Cesare” di Alfredo Morganti alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Martedì 28 gennaio alle ore 17 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna 37, presentazione del libro di Alfredo Morganti “Come Cesare”. A cura di Floriana Ranieri e dell’Associazione Spazio Tempo per la Solidarietà.

Sarà presente l’Autore.

Il volume raccoglie nove racconti brevi, che trattano liberamente il tema del riscatto. In ognuno di essi, in un gioco continuo di relazioni, coloro che si trovano in situazioni di disagio, di svantaggio, di mancato riconoscimento, acquistano un nome, una dignità.