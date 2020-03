Come giocare su casinò online sicuri?

Gli amanti del gioco d’azzardo e i più esperti tra i giocatori dei casinò on-line sanno che una delle prime garanzie che deve essere rispettata, soprattutto perché in palio ci sono i propri soldi, è quella della sicurezza.

Sul web sono presenti tantissime piattaforme adibite al gioco d’azzardo, tantissimi siti che mettono a disposizione quote e puntate particolari e, per questo motivo, bisogna guardare nel dettaglio tutte quelle caratteristiche che permettono di capire se ci si ritrova di fronte ad un sito sicuro o ad un potenziale sito di truffe.

Per gli utenti la garanzia di sicurezza è fondamentale, dal momento che si investe il proprio denaro e che non lo si vuole perdere a causa di truffe o altri tentativi di raggiro. Per questo motivo, bisogna basarsi su tutte le garanzie di sicurezza messe a disposizione da alcuni siti specifici, al fine di non incorrere in brutte e spiacevoli sorprese. Ma come si può giocare su casinò on-line sicuri e su casino online italiani autorizzati?

Di seguito alcune direttive specifiche da seguire per essere sicuri giocando on-line.

Visitare la sezione norme di un sito di casinò online

La prima cosa da fare, per valutare la sicurezza di un sito di casinò on-line, è visitare la sua sezione relativa alle norme e ai pagamenti che sono autorizzati dal sito stesso.

Si tratta di una sezione che per legge tutti i siti e tutte le piattaforme di gioco d’azzardo on-line devono inserire, per dare sia garanzie di sicurezza ai propri utenti, sia un impianto normativo alla propria piattaforma.

Le norme possono presentare una serie di cavilli o di commi in particolare che potrebbero truffare gli utenti, anche se non direttamente. Molto spesso, Infatti, si osservano delle manovre particolari da parte dei siti che dispensano bonus o che prevedono dei payout molto alti per quegli utenti che, quindi, andranno statisticamente incontro a una cocente sconfitta che porterà loro a perdere tutto il denaro che hanno accumulato.

Una delle tecniche che viene utilizzata in questo ambito specifico è quella del roll out, che permette di utilizzare un bonus solo se il giocatore ha già effettuato una giocata pari a 3 volte il valore del bonus stesso. Coloro che investono, ad esempio, 20 € di deposito di benvenuto, potranno giovarsi dello stesso bonus solo dopo che avranno effettuato giocate per un valore complessivo di 60 €. Ovviamente, riuscire a effettuare giocate di questo tipo è certamente più difficile, così come ottenere del denaro che derivi direttamente da quel bonus che viene dispensato.

E ancora, a volte i payout sono molto alti e non è semplice ritirare del denaro da parte dei giocatori che effettuano più giocate per riuscire ad ottenere le somme più alte di cui avrebbero bisogno, andando incontro a sconfitte.

Per questo motivo, prima di effettuare un deposito all’interno di un sito, è opportuno prendere in considerazione tutte le norme e le specifiche caratteristiche che vengono mostrate all’interno delle diverse sezioni, in modo da non farsi truffare e ingannare da parte delle piattaforme, essendo così sicuri di giocare in una piattaforma sicura e libera.

Scegliere siti autorizzati con licenza AAMS

Al di là della ricerca personale che deve avvenire da parte degli utenti, visitando tutte le sezioni specifiche dei siti, una grande garanzia di sicurezza è data dai siti autorizzati con licenza fornita direttamente dall’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Si tratta di una licenza fondamentale che garantisce a tutti gli utenti di star giocando in un sito sicuro.

Ottenere la licenza è tutt’altro che semplice: il sito deve dare delle garanzie all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e deve pagare una tassa annuale secondo i decreti che sono stabiliti in ambito governativo.

Un meccanismo di legalità incredibilmente importante sia per gli utenti che per i gestori di una piattaforma o di un sito. Infatti, i bookmakers e le piattaforme on-line che dispensano gioco d’azzardo hanno necessariamente interesse ad avere questa licenza se vogliono attirare un maggior numero di utenti che vogliono sentirsi sicuri sulla piattaforma.

In altre parole, all’interno di questi siti la realtà dei casinò on-line e del gioco d’azzardo è messa a disposizione nel migliore dei modi, offrendo a tutti gli utenti la possibilità di giocare con sano e disinteressato divertimento e lontani da qualsiasi tentativo possibile di truffa.

I. H.