Come muoversi a Roma a Ferragosto? Ecco le informazioni utili su mobilità e trasporti

Zone a traffico limitato – Le Ztl Centro, Tridente e Trastevere il 15 agosto saranno aperte e ad accesso libero. I varchi delle Ztl saranno infatti spenti per un giorno, come sempre nei festivi.

Cantieri – via Anastasio II, tangenziale sopraelevata, tangenziale olimpica, Piazza Pia, Ponte dell’industria, via di San Teodoro, Piazza dei Cinquecento, via Ottaviano e Piazza Venezia. Quali sono attivi e come muoversi .

Trasporto pubblico locale – Il 15 agosto consueto orario festivo con le ultime corse delle linee metro alle 23:30.

Sulla linea A proseguono i lavori e il servizio è sostituito con i bus tra Termini e Battistini e dalle 21 sull’intera linea.

Parcheggi di scambio – Consueti orari.

Biglietterie Atac – Giovedì 15 saranno aperte solo a Termini ma resta la possibilità di pagare il biglietto direttamente sul bus e ai tornelli con il sistema Tap&Go, di acquistare i titoli di viaggio nelle biglietterie automatiche presenti nelle stazioni metro o di utilizzare gli altri sistemi digitali.

Sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità (via Silvio D’Amico 38) – Chiuderà alle 12 di mercoledì 14 per poi rimanere chiuso nella giornata di giovedì 15 agosto. Lo sportello riaprirà venerdì 16 agosto con i consueti orari. A Ferragosto resta operativo il check point Aurelia per i pullman turistici dalle 8 alle 14.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙