Come realizzare un cestino per la bicicletta da una cassetta di legno

Un evento e corso speciale quello che terranno i volontari dell’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” dove l’esperto del fai da te Ruggiero, con Andrea ed Emanuele a dargli una mano, verrà dimostrato come realizzare un cestino per la bicicletta recuperando una cassetta di legno del vino.

Il corso gratuito ed aperto a tutti, si terrà presso Leroy Merlin Roma Salaria, https://www.leroymerlin.it/ispirati-impara/corsi-fai-da-te/realizzare-cestino-per-bicicletta in Salario Center, che da alcuni mesi svolge un ruolo importante affiancando la realtà associativa del quartiere Conca D’Oro, offrendo spazi, personale e materiale atti a divulgare la conoscenza del fai da te.

Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 17.00 i partecipanti avranno la possibilità di imparare come realizzare un cestino nella parte posteriore della loro bicicletta, con il vantaggio di salvaguardare l’ambiente e dare nuova vita agli oggetti.

Si ringrazia Leroy Merlin Roma Salario presso il Salario Center per la disponibilità e collaborazione.