Pomeriggio di paura nella periferia est di Roma, dove un gruppo armato ha preso d’assalto un’attività commerciale in pieno orario di apertura.

Erano circa le 14.40 – di giovedì 19 novembre– quando alcuni malviventi con in pugno dei kalashnikov hanno assaltato il concessionario MRA Motors di via Anagnina 392, all’angolo con via Sette Metri.

Nel corso dell’azione i rapinatori hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, riuscendo a impossessarsi di un orologio di ingente valore e di una somma vicina ai 40mila euro, senza fortunatamente causare feriti.

Il lavoro degli investigatori e della Scientifica: bloccato un sospettato romano con parte della refurtiva

Sul luogo dell’assalto hanno operato gli agenti della Polizia di Stato, i caschi bianchi della Polizia Locale e gli operatori della Scientifica impegnati nei rilievi balistici e dattiloscopici.

L’attività investigativa avviata nell’immediato ha consentito di fermare un uomo, 48enne romano, trovato in possesso dell’orologio appena rubato, oltre a permettere il rinvenimento dell’arma impiegata nella rapina e dell’automobile utilizzata dalla banda per arrivare sul posto.

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