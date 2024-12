Competenze STEM, accordo sulla formazione

È stato firmato oggi in Campidoglio l’accordo sulla formazione professionale tra Città metropolitana di Roma Capitale e ASSTEL, l’Associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta la filiera delle telecomunicazioni (TLC).

Presenti il sindaco di Roma Capitale e Città metropolitana, Roberto Gualtieri, il consigliere delegato a Edilizia scolastica, Impianti sportivi e politiche della formazione di Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci, e Laura Di Raimondo, Direttore Generale di ASSTEL.

L’accordo punta alla promozione di attività formative e il futuro inserimento professionale di giovani tra i 14 e i 17 anni nella filiera delle TLC. Le Parti hanno condiviso obiettivi comuni, tra i quali quello di attuare una più stretta sinergia tra il mondo dell’istruzione e formazione professionale pubblica e il mercato del lavoro, anche per contrastare la dispersione scolastica e il fenomeno dell’abbandono, e rafforzare l’integrazione tra formazione professionale, alternanza scuola-lavoro ed apprendistato di I livello, nonché avvicinare sempre di più il mondo della scuola, della formazione professionale e degli ITS al sistema delle imprese.

Il piano, della durata di tre anni, si basa sulla ‘Mappa Competenze e Ruoli 2024‘ sviluppata da ASSTEL: 70 professionalità necessarie a supportare lo sviluppo dell’ecosistema delle telecomunicazioni collaborando con le Istituzioni per costruire alleanze con il mondo dell’education e preparare le ragazze e i ragazzi a connettere le competenze al lavoro e alle imprese.

I percorsi formativi, mirati a fornire competenze STEM in ambiti come cybersecurity, intelligenza artificiale, gestione dei Big data e data protection, e competenze tecnico professionali inerenti le infrastrutture Digitali, si svolgeranno nei Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale e presso le imprese della filiera che stipuleranno appositi accordi con la Città metropolitana di Roma Capitale, consentendo ai giovani di acquisire anche competenze pratiche sul campo indispensabili per gli inserimenti lavorativi.

È prevista la creazione di percorsi di formazione basati sul sistema duale e tirocini nelle imprese, che consentiranno ai giovani di sviluppare competenze operative in ambienti reali di lavoro. Un comitato di indirizzo monitorerà la qualità e l’efficacia delle attività.

“Con questo accordo – ha spiegato il sindaco Gualtieri – aggiungiamo un ulteriore tassello alla formazione professionale a Roma e alla Città Metropolitana. Siamo in un ambito importante e in sintonia con il nostro di fare di Roma una città guida della transizione digitale”.

Per Laura Di Raimondo: “insieme a Città metropolitana di Roma Capitale abbiamo costruito una significativa opportunità per avvicinare i giovani all’ecosistema delle TLC, creando percorsi formativi che consentano di connettere competenze e lavoro nelle telecomunicazioni e negli ambiti professionali più innovativi del digitale Investire sui giovani e fornire loro competenze certificate è essenziale per la crescita della filiera Tlc e per lo sviluppo del Paese.

La nostra missione è rendere ancora più dinamico un ecosistema come quello delle Tlc in cui innovazione e cura delle competenze delle persone vadano di pari passo.

Come ASSTEL, siamo sempre più impegnati a creare un collegamento solido tra il mondo della scuola, ITS, Academy e Università, rafforzando le alleanze educative e lo sviluppo di nuovi modelli di organizzazione del lavoro, dall’altro contribuendo a costruire una cassetta degli attrezzi di competenze per le giovani generazioni, ad esempio in ambito 5G, AI, Cybersecurity, Cloud, ICT, Big Data, trasformazione digitale, costruzione delle reti di nuova generazione e attivazione di nuovi servizi“.

Soddisfatto anche Daniele Parrucci: “Andiamo ad abbracciare tutto il mondo delle telecomunicazioni e delle 70 aziende che rappresentano. Dobbiamo formare più giovani possibili sulle professionalità che il mercato cerca“.

