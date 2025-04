Comunicazione innovativa e moderna, premiata Roma Capitale

Roma Capitale apprezzata per il lavoro straordinario svolto sul fronte della comunicazione pubblica: innovativa, moderna, coinvolgente e credibile.

La menzione speciale, ritirata dal Sindaco Roberto Gualtieri, è arrivata nel corso della quarta edizione di The PRize presso il Museo Ara Pacis. Il premio italiano delle Relazioni Pubbliche è promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

Roma Capitale, ha spiegato il presidente UNA Davide Arduini, ha ricevuto la menzione “per la qualità, la coerenza e la capacità innovativa con cui ha saputo raccontare la trasformazione della città, interpretandola in comunicazione attraverso un racconto coerente e multicanale che va dall’identità visiva delle molte opere di trasformazione urbana alla costruzione di nuovi canali digitali, sperimentando tutte le nuove leve della comunicazione contemporanea per informare, accompagnare e coinvolgere i cittadini.

Un premio che non celebra solo una città, ma una visione: quella di una Capitale che comunica non solo per informare, ma per ispirare, rappresentare l’anima della propria comunità e coinvolgerla in un progetto comune“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.