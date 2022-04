Con l’Associazione “Stammi Vicino” prenotazioni visite RECUP in farmacia

L’associazione “Stammi Vicino” è sempre pronta a fornire servizi per chi fa fatica a districarsi nel ginepraio del servizio sanitario

La prima locandina che qui riproduciamo riguarda la possibilità di prenotare visite specialistiche del servizio sanitario nazionale con ricetta dematerializzata.

L’altra riguarda la possibilità di rinnovare l’esenzione Ticket sanitario per reddito e per patologia che deve essere rinnovata dal 1° aprile 2022.

Per entrambe l’associazione “Stammi Vicino” è disponibile tutti i giovedì presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692, dalle 11,30 alle 13.00 oppure può essere contattata chiamando e fissando un appuntamento in altri giorni.