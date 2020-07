Con le erbe infestanti non si scherza e la natura si riprende quello che era suo

Il video di Elvio Macario presidente del CSA Morandi e componente del CdQ Morandi/Cremona di cui è presidente Marcello Santarelli ci mostra lo stato di abbandono del marciapiede di via Massimo Campigli a causa delle erbe infestanti non eliminate da anni e che rappresentano la prova della scarsa vigilanza del territorio da parte di chi nel municipio ha responsabilità politiche per il decoro e per la politica ambientale.

Ma via Massimo Campigli non è la sola strada che presenta alti livelli di un abbandono pressoché totale. È l’intero quadrante a soffrire le scelte sbagliate da parte del Municipio V, ad iniziare dalla Trasferenza dei rifiuti che tutti i giorni avviene quasi fin sotto le finestre dei residenti di Casale Rosso, già costretti agli spettacoli poco edificanti offerti da mercimonio sessuale che invece fin sotto le finestre ci arriva proprio.

In via Franco Angeli le infestanti sono tante ma, come si evince dal video fatto in diretta da Elvio Macario, è su via Massimo Campigli che viene letteralmente impedito ai pedoni di poter utilizzare il marciapiede.

Via Campigli è una importante strada di collegamento tra il quartiere di Casale Rosso e Morandi Tor Sapienza che i cittadini percorrono per recarsi in Chiesa, al Centro Sportivo del PVQ e al Cinema Arena Broadway o al vicino mercato di via G. De Chirico.

Sappiamo che Ama Spa e Comune di Roma stanno portando avanti un progetto per l’eliminazione delle erbe infestanti da marciapiedi e sede stradale, un servizio che però per essere attivato necessità di richieste da parte del Municipio che con tutta probabilità, almeno a vedere il video, non sono mai partite.

Consapevoli che le erbe infestanti non rendono impraticabili i marciapiedi in poco tempo, non ci resta che aspettare che da via di Torre Annunziata diano il segnale almeno di esserci.

https://www.facebook.com/elvio.macario/videos/10214945594067936/