Con un bastone appuntito rapina un market per una bottiglia di limoncello

“Al ladro! Al ladro!” — la classica invocazione di aiuto ha rotto la calma del tardo pomeriggio in via Cavour, a due passi dal Colosseo. A lanciarla, un commerciante che, indicando un giovane in fuga, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Sezione Volanti della Polizia di Stato in transito.

Gli agenti, senza esitazione, si sono messi all’inseguimento dell’uomo, che brandiva un bastone affilato su entrambe le estremità.

Pochi istanti dopo, alla vista delle divise, il fuggitivo ha abbandonato l’arma improvvisata e ha consegnato il bottino: una bottiglia di limoncello.

Secondo la ricostruzione, poco prima il giovane — un trentenne di origini venete — sarebbe entrato in un market di via Cavour, prelevando la bottiglia dagli scaffali e uscendo senza pagare. Il titolare, nel tentativo di fermarlo, si è trovato minacciato con il bastone.

Il rapido intervento della polizia ha messo fine alla fuga. Arrestato con l’accusa di rapina, il trentenne è stato portato davanti al Giudice del Tribunale di Roma, a piazzale Clodio. La Procura ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, riconoscendo la correttezza dell’operato degli agenti.

