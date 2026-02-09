Conca d’Oro, colpo fallito in profumeria: i ladri fuggono all’arrivo dei Carabinieri

Erano da poco passate le 01:00 di notte quando una pattuglia dell’Arma, impegnata in un consueto servizio di controllo del territorio nel quartiere Conca d’Oro, ha notato movimenti sospetti davanti a una profumeria.

Quello che sembrava un furto in piena regola si è trasformato in un inseguimento notturno nelle strade della periferia nord della Capitale.

LA FUGA A FOLLE VELOCITÀ

Alla vista delle luci blu, gli occupanti di una berlina di grossa cilindrata e di colore scuro, parcheggiata in posizione strategica davanti all’esercizio commerciale, non hanno esitato un secondo.

Il conducente ha innestato la marcia fuggendo a folle velocità tra le strade del quartiere, sfruttando la potenza del mezzo per seminare i Carabinieri.

Nonostante il tentativo di inseguimento, i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce nelle arterie limitrofe, approfittando probabilmente della scarsa illuminazione e della conoscenza capillare della zona.

Un epilogo che lascia l’amaro in bocca ai militari, costretti ad abbandonare l’inseguimento per ragioni di sicurezza.

LA SPACCATA INTERROTTA SUL NASCERE

Tornati sul luogo del tentato furto, i Carabinieri hanno riscontrato i segni evidenti dell’azione criminale. I ladri avevano già iniziato a colpire la vetrata principale della profumeria con violenza, lasciando evidenti crepe e danneggiamenti al vetro blindato.

Dai rilievi effettuati sul posto sembra che sia stato utilizzato un grosso martello o una mazza ferrata nel tentativo di mandare in frantumi il vetro e accedere ai prodotti di lusso custoditi all’interno.

Solo l’arrivo tempestivo dei militari ha impedito che il vetro cedesse del tutto, evitando che i malviventi potessero portare a termine il colpo.

CACCIA AGLI AUTORI

I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno immediatamente dato il via agli accertamenti tecnici per risalire agli autori del tentato furto.

Sono al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della profumeria e quelle stradali posizionate lungo via Conca d’Oro, nella speranza di identificare la targa della vettura scura utilizzata per la fuga.

Gli investigatori stanno inoltre analizzando eventuali tracce o impronte lasciate dai malviventi durante i pochi istanti dell’azione.

Non è escluso che la banda possa aver già colpito in zona con modalità simili, e gli inquirenti stanno incrociando i dati con altri episodi recenti per verificare eventuali collegamenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.