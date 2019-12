Concerto alla Parrocchia di San Felice

“Per gli amanti della musica e per trascorrere insieme la domenica della Festa della Famiglia, la Parrocchia di San Felice propone il concerto della Corale “Vedrai Miracoli”, ore 19,00 del 29 dicembre 2019, in piazza San Felice 20.

Per chi vuole, a due passi da casa e gratuito.”

Ce lo suggerisce la nostra amica Alessandra Noce.

Il programma nella locandina.