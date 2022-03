Concerto di Francesco Micozzi al Museo Nena

Giovedì 17 marzo 2022 alle ore 20,30 presso il Museo Nena in Via Edoardo D’Onofrio 35, concerto del pianista Francesco Micozzi.

Programma

Franz Joseph Haydn (1732-1809):

Sonata in si bemolle hob XVI:41

Allegro Allegro di molto

Fryderyk Chopin (1810-1849):

4 ballate

1, in sol minore Op.23 2 in fa maggiore Op.38 3, in La bemolle maggiore Op.47 4 in fa minore Op.52

Heitor Villa Lobos (1887-1959) :

Scatola musicale rotta

Nikolai Girsevich Kapustin (1937-2020) :

Toccatina op.36

Heitor Villa Lobos (1887-1959):

Canto dei nativi Caboclo

Sergej Vasil’evic Rachmaninov (1873-1943):

– Etude Tableaux op.39 n.6

– Preludio op.23 n.4

Ingresso libero e gratuito compatibilmente con le norme Covid

Francesco Micozzi

Francesco Micozzi, pianista, è nato a Roma nel 1985. Ha conseguito il diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma, nel 2004. Ha seguito inoltre corsi di perfezionamento e masterclasses con vari musicisti come Carmela Pistillo e Fausto di Cesare. Ha frequentato l’Accademia musicale “Incontri col Maestro” di Imola nella classe di musica da camera del M° Pier Narciso Masi, del quale segue anche il corso di Pianoforte presso l’Accademia musicale di Firenze. Ha ottenuto diversi riconoscimenti nell’ambito di vari concorsi nazionali ed internazionali, e si è esibito in diverse città italiane, tra cui Roma (Sala Baldini, Sala di Palazzo Barberini, Teatro Palladium, Teatro Faranume), Norcia (Auditorium San Francesco), Belluno (Palazzo ducale), Pistoia (Teatro Manzoni). Ha conseguito, con il massimo dei voti e la lode, il biennio di specializzazione presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Ha inoltre conosciuto le tematiche e i principi della scuola tecnica russa grazie alla frequentazione del Maestro V. Voskobojnikov, allievo diretto del Maestro H. Neuhaus.

Interprete fedele della partitura al pianoforte, porta naturalmente l’ascoltatore a scoprire il vero messaggio dell’autore sia esso Bach, Scarlatti, Chopin, Scriabin, Liszt, trasmettendone stili, impeti, dolcezze, passioni.

Compositore geniale ha creato due sonate per pianoforte rifacendosi ai canoni della “sonata” classica ma caratterizzandosi nei tempi prolungati e nei movimenti, legati da una fitta rete di riferimenti tematici e ritmici che conferiscono all’ opera un’unità di fondo. In occasione della esclusione dell’Italia dai mondiali di calcio ha composto un’arguta, raffinata e poderosa sonata ispirandosi all’inno nazionale Fratelli d’Italia in minore. Come briosa e elegante si presenta un’altra sonata ispirata al Don Raffaè di De André

Alfiero Nena

Lo scultore (1933-2020) è nato a Treviso ma è vissuto a Roma per più di sessant’anni. Allievo di Emilio Greco si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Roma, ed ha goduto della stima e dell’amicizia di tutti i più grandi artisti contemporanei.

È stato ordinario di cattedra in vari Licei Artistici e Istituti d’Arte della capitale fino al 1995.

Nena è famoso per i suoi monumenti collocati in luoghi importanti e suggestivi in Italia e all’estero. Suoi capolavori sono nella Basilica romana di S. Maria del Popolo con l’opera in bronzo “Cristo Lux mundi”, alle Sacre Grotte Vaticane, al Museo del Tesoro di S. Pietro, all’ente Enpaia all’Eur, in molte piazze di Roma, sul Monte Tiberio a Capri tra i resti della Villa Jovis con la grande statua della Madonna del Soccorso, in Sicilia, a Piacenza, a Terni, a Sorrento, a Treviso, al Lago d’Orta, in Francia, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Danimarca, Stati Uniti, Argentina.

Nel 1992 fondò l’Associazione Culturale FIDIA che da allora, ogni anno, assegna il prestigioso Premio Fidia agli alunni delle scuole romane che si sono distinti nel campo dell’arte. Il Premio è poi confluito nell’ONG EIP Italia ampliandosi a carattere nazionale. Nel 1995 ha partecipato alla Biennale di Venezia con due sculture esponendo a Villa Pisani di Strà. Dal 1997 è stato Presidente onorario dell’A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scultori d’Italia). Nel 2005 ha ricevuto il Premio “Foyer des artistes” al Teatro dell’Opera e nel 2016 il “Premio Beato Angelico” nella Sala capitolare dei domenicani alla Minerva. www.alfieronena.it