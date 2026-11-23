Sabato 12 dicembre 2026, alle ore 17.30, l’Aula Paolo VI in Vaticano ospiterà la XXXIV edizione del Concerto di Natale. Una serata di musica, solidarietà e impegno civile che riunirà artisti italiani e internazionali in un appello corale per la pace e per il diritto di ogni bambina e bambino all’educazione.

Accanto a George Clooney (USA), Joan Baez (USA), Susan Sarandon (USA) e Herbie Hancock (USA), già annunciati le scorse settimane, si aggiungono Barbra Streisand (USA) con un video messaggio sulla pace, Tony Hadley (UK), Carla Chamoun (Libano), Giuliano Sangiorgi (Italia), Edoardo Bennato (Italia), Vinicio Capossela (Italia), Angelo Branduardi (Italia), Roberto Vecchioni (Italia), Danilo Sacco (Italia), Nina Zilli (Italia), Anna Tatangelo (Italia), Mietta e Yosef (Italia), il Coro Gospel Vincent Bohanan & The Victorious Army (USA) e il Piccolo Coro “Le Dolci Note” (Italia).

Cantautori, interpreti, rocker, musicisti jazz, artisti gospel e attori daranno vita a una serata in cui la pluralità degli stili diventa un linguaggio condiviso. Dal cantautorato italiano di Edoardo Bennato, e Vinicio Capossela; dalla tradizione musicale di Angelo Branduardi al rock di Tony Hadley; dal jazz di Herbie Hancock alla forza corale di Vincent Bohanan & The Victorious Army. Joan Baez porterà sul palco la sua storia di musica folk e impegno civile; George Clooney e Susan Sarandon affiancheranno la musica con un appello per la pace. Barbra Streisand si unirà a loro con un videomessaggio.

Attraverso brani celebri, scelti in sintonia con il tema dell’edizione, e melodie natalizie che celebrano la nascita e la speranza, gli artisti accompagneranno il pubblico in un racconto musicale dedicato alla pace, alla giustizia e alla responsabilità. Le differenze di generi musicali e percorsi si uniranno in un unico coro: un invito a costruire un futuro in cui la pace sia promossa e tutelata anche attraverso la cultura, il rispetto della dignità umana e il diritto all’educazione. Perché educazione e conoscenza sono strumenti fondamentali per contrastare la violenza, promuovere il dialogo e favorire la costruzione di una convivenza pacifica.

La serata sarà accompagnata dall’orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino, insieme al coro gospel e ai bambini del Piccolo Coro “Le Dolci Note”, diretti dal maestro Alessandro Bellomaria. Musica, orchestra, gospel e voci dei più giovani si intrecceranno in uno spettacolo corale e coinvolgente, pensato per unire pubblici e generazioni diverse.

Il tema di questa edizione è “Pace ed educazione”. La raccolta fondi, promossa a favore di Missioni Don Bosco, contribuirà alla costruzione di una scuola in Madagascar, offrendo a bambine e bambini un luogo in cui apprendere, crescere, sviluppare i propri talenti e immaginare nuove opportunità per il futuro, loro e della propria comunità. Sostenere l’educazione significa investire nelle nuove generazioni e in un futuro in cui ciascuno possa acquisire gli strumenti per comprendere il mondo, riconoscere il valore degli altri e scegliere la pace.

Nato nel 1993 nell’Aula Paolo VI, il Concerto di Natale è diventato negli anni un appuntamento in cui la musica incontra la solidarietà. Da 18 anni ospita le Missioni dei Salesiani, prima con la Fondazione Don Bosco nel mondo e poi con Missioni Don Bosco Valdocco, dando visibilità ai loro progetti e al loro impegno accanto alle comunità più fragili. Il concerto sarà registrato il 12 dicembre e trasmesso in prima serata su Canale 5 il giorno di Natale. A condurre la serata sarà, ancora una volta, Federica Panicucci.

Vatican Media curerà la diffusione del concerto in tutto il mondo, portando la serata e il suo messaggio a un pubblico internazionale.

Il Concerto di Natale è promosso da Missioni Don Bosco e gode del patrocinio della Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis – Cultura per l’Educazione e della SIAE. È ideato, prodotto e organizzato da Prime Time Promotions Srl.

Radio ufficiale dell’evento: Radio 101.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.

Maggiori informazioni: http://www.concertodinatale.it

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