Concerto di Natale a Tor Tre Teste

Il Centro Culturale Lepetit e l’Associazione L’INCONTRO daranno vita al Concerto di Natale che si terrà sabato 18 dicembre alle ore 17.00 presso la chiesa San Tommaso d’Aquino.

Il concerto prevede l’esibizione di due cori, il Coro Accordi e Note diretto dal M° Roberto Boarini e al pianoforte Emanuele Rizzo ed il Coro di S. Giustino, diretto dal M° Paolo Cesarini e al pianoforte Gabriele Capodiferro.

“Ringrazio – dice il Presidente del Centro Culturale Lepetit Giorgio Grillo – il Parroco Don Domenico Vitulli, per l’ospitalità e tutti i coristi che durante questo ‘brutto periodo’, con ‘tigna’ si sono impegnati per realizzare questo evento. Colgo anche l’occasione per augurare Buon Natale e Buon Anno a tutti e che questo concerto sia l’inizio della nostra rinascita”.