Concerto per pianoforte a Colli Aniene

L’Associazione “Anton Rubinstein” (Via Ernesto Rossi, 16 – ROMA Tel. 06.40800613 – www.antonrubinstein.net) in collaborazione con Fidia Centro Culturale fondato dallo scultore Alfiero Nena terrà un concerto per pianoforte nella propria sede di Via Ernesto Rossi 16, sabato 26 ottobre alle ore 18.00 con i pianisti

Riccardo Di Stefano e Andrea Di Iorio

Musiche di Bach, Beethoven, Bach-Busoni

Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione e guida all’ascolto a cura della prof.ssa Orchidea Salvati, musicologa e già docente presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma.

Programma

J. S. Bach – dal Clavicembalo ben temperato vol.I

Preludio e Fuga XIII

Preludio e Fuga V

Preludio e Fuga XXI

Riccardo Di Stefano, pianoforte

J. S. Bach – Toccata BWV 914

L. van Beethoven – Sonata op. 110

Bach– Busoni – Preludio Corale BWV 639 “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ”

Andrea Di Iorio, pianoforte

Andrea Di Iorio – Nato a Campobasso nel 1996, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 11 anni. Ha studiato presso i conservatori di Campobasso, Benevento e L’Aquila, dove sta per conseguire il diploma in pianoforte (Vecchio Ordinamento del corso di studi) sotto la guida del maestro Stefania Ganeri. Si è laureato inoltre in Biotecnologie con il massimo dei voti e la lode presso l’università La Sapienza di Roma (marzo 2019). Ha suonato presso eventi e manifestazioni organizzate dal conservatorio di Campobasso, “Il labirinto armonico” (2012), “Piccole musiche rare” (2013), “Bach in the Subway” (2015), “Piano Free Space” (2016); Benevento, Festa della musica (2017). Ha eseguito il concerto in fa minore bwv 1056 di J.S.Bach con l’orchestra d’archi del conservatorio di Benevento sotto la guida del M° Giordano Antonelli (2017). Nel 2018 ha partecipato ad una stagione concertistica organizzata dall’associazione Epta Italy, esibendosi diverse volte a Roma, presso la biblioteca della Fondazione Besso e il liceo Vivona. Si è esibito anche presso il salotto culturale del M° Crudeli per l’Associazione F. Chopin di Roma.

Riccardo Di Stefano – Nato a L’Aquila nel 2004, inizia gli studi di pianoforte all’età di sette anni sotto la guida del M° Valeria Pacifico; nell’A. A. 203-14 entra al Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila nella classe del M° L. Bellini partecipando anche ai sui corsi musicali estivi tenuti in collaborazione con la prof.ssa Vitelli a Norcia, Trevi e Chianciano Terme. Ha partecipato al Concorso Nazionale “Marco dall’Aquila” negli anni 2013, 2014 e 2017 ottenendo diplomi di Secondo e di Primo premio. Frequenta attualmente l’ottavo anno del corso di pianoforte presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila nella classe del M° Stefania Ganeri; frequenta inoltre il terzo anno del Liceo Scientifico “A. Bafile” di L’Aquila Nel Marzo 2019 ha partecipato – come allievo effettivo – alla Masterclass tenuta dal M° Ece Sozer del Dokuz Eylul University State Conservatory di Izmir (Turchia) nell’ambito del programma internazionale Erasmus 2019 del Conservatorio “A. Casella”.